Polícia Civil prende suspeito de usar máquina de cartão para vender drogas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), nesta sexta-feira (8), prendeu dois homens, com 26 e 34 anos, suspeitos de praticarem os crimes de tráfico de drogas e associação para tráfico. A ação policial ocorreu em uma residência no bairro Virgílio Fioravente, em Dracena, e na posse dos indivíduos presos os policiais civis, das Unidades Especializadas, apreenderam sete tabletes de maconha, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro que totalizou cerca de 2,2 mil em notas diversas.

Os agentes das Unidades Especializadas realizavam diligencias pela cidade de Dracena visando a localização dos dois indivíduos que haviam conseguindo fugir na data de ontem (7) da ação policial que culminou na localização de uma “biqueira” de droga, no bairro Santa Clara, e resultou na prisão de um homem, de 19 anos e na apreensão de drogas e outros objetos.

Quando os agentes diligenciavam pelo bairro Conj. Hab. Virgílio Fioravente receberam uma informação de que tais suspeitos fugitivos estariam homiziados em uma residência naquele bairro, contra a vontade do morador. Rapidamente os policiais civis foram ao imóvel informado, encontrando o morador do lado de fora da casa.

Ao ser questionado o morador confirmou que os dois homens suspeitos estavam dentro de sua residência, e que estes estariam fugindo da polícia, tendo ainda receio de que com a permanência deles em sua casa pudessem implicar algo em seu desfavor. Em seguida, o dono da casa autorizou entrada dos policiais civis no imóvel.





Os dois homens estavam no interior de um quarto da casa, onde foram abordados, em poder do homem, de 34 anos, em uma pochete de cor preta foi encontrado a quantia em dinheiro de aproximadamente 2,2 mil. Ainda no quarto, em que estavam os suspeitos, dentro de uma mochila foram apreendidos sete tabletes de maconha e uma máquina de cartão.

Aos serem perguntado separadamente os homens confessaram que faziam venda de entorpecentes junto com outro homem preso durante a ação de ontem, no bairro Santa Clara. E que também faziam uso da máquina de cartão para realizar o recebimento da venda das drogas.

Os homens e os matérias apreendidos foram apresentados na sede das Unidades Especializadas, onde foi ratificado a prisão em flagrante de ambos. Após o término, dos procedimentos dos atos de polícia judiciária, os homens foram encaminhados a uma unidade prisional da região, onde ficarão à disposição da Justiça.