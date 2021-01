Morre o ex-vice-prefeito de Mariápolis, “Sanponga”

Com tristeza comunicamos o falecimento do ex-vice-prefeito de Mariápolis, Antonio de Jesus Ravasi (Saponga) que lutava há anos contra um câncer. Ele faleceu por volta das 22 horas deste sábado, em sua residência.

Na vida política Saponga também foi vereador, presidente de Câmara e chegou a disputar eleição ao cargo de prefeito junto com a vice drª Neusa Magnani, em 2004. Ele foi vice-prefeito de 2009 a 2016 com o ex-prefeito Ismael Calori.

Saponga era casado com a servidora pública municipal Zulmira (enfermeira do centro de saúde) e pai de Pamila, Rodrigo e Hugo. O mariapolense deixa ainda quatro netos.

De acordo com a empresa funerária Prudenpax, o corpo será velado no período da manhã, na câmara municipal e será sepultado às 11 horas, no cemitério local.

SAPONGA

Antonio de Jesus Ravazi, popular Saponga, tinha 67 anos, 2º grau completo e Técnico em Contabilidade. Ele nasceu em Novo Horizonte/SP no dia 8 de maio de 1953 e era filho de Albino Ravazi (in memorian) e Orlanda Bottan Ravazi (in memorian). Casado com Zulmira de Carvalho Ravazi (enfermeira do centro de saúde de Mariápolis), e pai de Rodrigo, Pamila e Hugo. O ex-vice-prefeito também tinha quatro netos. Desde 1955 residia no município. Descanse em Paz!