Após colisão, carro cai em córrego no Centro de São Carlos

Um homem de 58 anos caiu com o carro no Córrego do Gregório após colidir em outro veículo no início da tarde desta segunda-feira (11), no Centro, em São Carlos (SP). Ele teve apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Rui Barbosa.

O motorista que caiu com o carro no córrego seguia pela avenida, quando o condutor de um Tempra não respeitou a sinalização de ‘pare’, causando a colisão. Com o impacto da batida, o HRV bateu na grade do rio e caiu dentro dele.

O homem ficou preso nas ferragens, mas saiu andando do veículo e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Misericórdia. O carro teve perda total e deve ser retirado do local por um guincho.

A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito foram acionados para orientar os motoristas que trafegam pelo local.