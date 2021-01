Empresa de embalagens plásticas fica destruída após incêndio em Mendonça

Uma empresa de embalagens plásticas pegou fogo na madrugada de domingo (10), em Mendonça (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a água no local foi cortada e o alarme da empresa estava desligado no momento do incêndio. Por isso, há suspeita de que tenha sido criminoso.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, que começou às 2h e as chamas foram controladas no final da tarde.

Ninguém estava no local no momento do incêndio. A Polícia Civil vai investigar o caso.