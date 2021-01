FLÓRIDA: Realizado o sorteio da Promoção “Natal Premiado”, confira os ganhadores

Foi realizado na tarde desta segunda-feira (11), o sorteio da Promoção “Natal Premiado” da Associação Comercial de Flórida Paulista.

O evento ocorreu na sede da Acifp e contou com a presença do presidente Nilson Bertoni, Tiago Ribeiro (presidente da Câmara Municipal), Marcelo Lopes Alves (secretário municipal de Administração) e do empresário Oswaldo Resende (Mercadinho Resende).

Mais de 100 mil cupons distribuídos por quase 40 empresas participantes foram depositados em uma urna e misturados. Eles foram retirados pelos empresários, conferidos e logo após, anunciados os ganhadores através da transmissão ao vivo realizada pela TV Folha Regional.

Os prêmios serão entregues na próxima semana aos ganhadores.



CONFIRA ABAIXO OS CONTEMPLADOS

NOME PRÊMIO EMPRESA RETIRADA DO PRÊMIO MARIA AP. AMARAL VALE COMPRAS DE R$ 3.000,00 MICALÇ CALÇADOS 18/01/2020 MARIA SIDNEIDE PINHO VALE COMPRAS DE R$ 1.000,00 SUPERMERCADO SÃO VICENTE 18/01/2020 NORIE CRISTINA INEFUKU VALE COMPRAS DE R$ 1.000,00 ESCRITÓRIO CRUZEIRO DO SUL 18/01/2020 MARCELO DE OLIVEIRA BOMFIM VALE COMPRAS DE R$ 1.000,00 AUTO POSTO LIS 18/01/2020 OLAVO SOARES DOS SANTOS VALE COMPRAS DE R$ 500,00 AUTO POSTO CARDOSO 18/01/2020 JOSÉ VICENSETE VALE COMPRAS DE R$ 500,00 PANIFICADORA PÃO DE MEL 18/01/2020



ASSISTA AO VÍDEO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DA TV FOLHA REGIONAL