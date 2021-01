Homem é preso após esganar e arrastar companheira durante briga

De acordo com o registro do Boletim de Ocorrência, a polícia foi acionada e quando chegou ao local dos fatos, conversou com o suspeito, que se manifestou dizendo que havia acionado a viatura porque havia agredido sua mulher por ter “perdido a razão”.

A vítima contou à polícia que pretendia sair de casa nesta terça-feira (12), entretanto, foi agredida fisicamente pelo companheiro, que lhe esganou com as mãos, lhe derrubou ao solo, lhe arrastou, provocando lesões corporais.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados à Delegacia Participativa da Polícia Civil.

‘Tapa no rosto’

Já na delegacia, a vítima relatou aos policias que no sábado, dia 9 de janeiro, disse ao homem que pretendia ir embora da residência onde convivia com ele. Neste dia, conforme relato da mulher, o suspeito ficou nervoso, a empurrou e lhe deu um tapa no rosto.

A vítima ainda explicou que não registrou ocorrência da agressão, mas que deixou de conversar com o marido desde então.

No domingo, a vítima disse à polícia que começou a procurar por imóveis na internet, com a intenção de alugar e sair da casa onde mora com o marido.

Nesta terça-feira (12), enquanto arrumava as malas para deixar o local, a mulher contou aos policiais que o homem passou a chutar as coisas dela, a empurrou na parede e disse que “poderia até ir preso, mas que ela não sairia da casa viva”, passando a esganá-la por diversas vezes, lesionando o seu pescoço.

A vítima também contou à equipe policial que pedia para ele soltá-la, pois “estava ficando sem ar”. Ela foi até o quarto, onde foi novamente esganada e empurrada contra a parede, conforme o boletim.

A mulher ainda disse à polícia que pediu ajuda a um motorista de aplicativo que passava pelo local, o qual acionou a Polícia Militar.

Agressões físicas

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito admitiu as agressões físicas.

O homem ainda contou à polícia que pretendia sair para o trabalho, mas que a companheira já chegou chutando o ventilador, dizendo que mulheres já estavam ligando. Na sequência, o homem disse que a esposa se dirigiu a cozinha, pegou uma faca, lhe mostrou e disse que se a próxima mulher mandasse mensagem para ela, ela iria até o seu serviço mostrar quem era homem, e que ira matá-lo em seu serviço.

O suspeito também afirmou que depois foi novamente xingado pela companheira e que em determinado momento, “estourou e acabou perdendo a razão, a agarrou pelo pescoço, a empurrou e a jogou ao chão”.

O homem ainda falou à polícia que a mulher pegou um pedaço de pau e foi em sua direção, motivo pelo qual a jogou no chão. Disse ainda que ligou aos policiais e admitiu o que havia ocorrido.

Sobre sábado, quando a mulher disse que já havia sido agredida pelo esposo, ele contou que ocorreu a confusão, com ofensas e gritarias e ela passou a gritar que ele não era homem suficiente, mas que apenas a empurrou.