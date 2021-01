Motociclista de 23 anos de idade morre vítima de acidente de trânsito

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, ele era o condutor de uma motocicleta e trafegava pela Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no sentido bairro–Centro, quando, ao passar pela rotatória que fica em frente ao Estádio Prudentão, perdeu o controle da direção e avançou à pista contrária sobre o canteiro.