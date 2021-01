Pfizer ainda não decidiu sobre pedido de uso emergencial de vacina

A farmacêutica Pfizer ainda não decidiu sobre o pedido de uso emergencial da vacina contra a covid-19 no Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Uma reunião foi feita nesta terça-feira (12/1), na qual a Anvisa esclareceu dúvidas e orientou os representantes da empresa sobre o pedido de uso emergencial.

“O encontro virtual encerrou sem que a decisão pelo pedido de uso emergencial tenha sido tomada. A Pfizer é uma das quatro vacinas em teste no Brasil e tem mantido reuniões regulares com a Anvisa”, informou a agência. A empresa já está vacinando em diversos países, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Israel.

Segundo a Anvisa, as três fases dos testes já foram concluídas, com dados primários de eficácia e segurança da fase três concluídos no dia 15 de dezembro. No status da documentação na Anvisa, a Pfizer ainda tem 5,2% dos dados insuficientes. Além disso, um total de 10,2% ainda não foram apresentados; a análise de 34,4% já foi concluída e 50,21% estão pendentes de complementação.

No Brasil, um imbróglio relativo ao contrato continua. O governo federal tem frisado não concordar com cláusulas do documento, principalmente em duas delas que se referem à isenção de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais advindos da aplicação da vacina e à definição de que a empresa não poderá ser julgada pela Justiça brasileira. Especialistas apontam que não faz sentido a uma empresa solicitar registro de vacina a um país sem que haja acordo com o governo para a compra e fornecimento do imunizante.

Críticas

Na última quinta-feira (8), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a falar sobre o assunto, pontuando que a empresa fez uma forte campanha em torno da vacina e tem conseguido destaque, mas não é vantajosa ao país. Ele criticou as exigências, citando a “isenção eterna de efeitos colaterais e jogando toda a responsabilidade no governo brasileiro. “O que nós queremos da Pfizer é que ela nos dê o tratamento compatível com o nosso país, que amenize essas cláusulas. Não podemos assinar desta forma”, indicou.