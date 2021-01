REGIÃO: Polícia Ambiental devolve mais de 600 animais à natureza

Um levantamento divulgado pela 3ª Companhia de Policiamento Ambiental mostra que durante todo o ano passado, os policiais apreenderam e resgataram 866 bichos na região de Presidente Prudente, com incidência para os pássaros. Deste total, 604 animais foram devolvidos ao habitat natural, sendo que o restante permaneceu aos cuidados necessários para eventual soltura.

O 1º tenente PM, Thiago Soto Torres, explica que entre as espécies mais comuns de serem recolhidas está o papagaio verdadeiro que, culturalmente, é comum de ser mantido em cativeiro para estimação. Além dele, maritacas, periquitos, canários da terra, coleiros-do-brejo, pássaro preto e sabiá também entram para a lista regional.

Devido à densidade demográfica, Prudente lidera a maior parte dos resgates de aves em cativeiros, seguida pelos municípios da “microrregião”.

Ainda conforme a Polícia Ambiental, de janeiro a dezembro foram mais de 2,7 mil denúncias que envolvem pesca irregular, maus-tratos a animais, bichos em cativeiro, supressão de vegetação dentre outras.

“Tem pessoas que ligam porque o passarinho caiu, outras porque encontraram um jabuti. Ainda tem aquelas que querem entregar voluntariamente um animal da casa, porque estava irregular e ela não sabia”, explica Thiago.

O tenente lembra que o êxito dos flagrantes se deve ao planejamento do Comando de Policiamento Ambiental, que durante o ano elaborou algumas operações com vista à proteção da fauna e da flora. “Com mais planejamento, comprometimento do policial, a gente consegue aprimorar a expertise e, constantemente, vem alcançando resultados eficientes”, considera o tenente.

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

A participação da sociedade junto à Polícia Militar também é importante para alcançar o grande número de denúncias. De acordo com tenente, quando há informações concretas de possíveis irregularidades, como endereços, o trabalho tende a ser ainda mais rápido.

“Colabora, e muito, para que haja mais eficiência e alcance resultados para a preservação do meio ambiente”, salienta.

Atualmente, a 3ª Companhia possui unidades em Prudente, Rosana, Teodoro Sampaio, Presidente Epitácio, Dracena e Panorama. Ainda, conta com o apoio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente através do aplicativo para smartphone “Denúncia Ambiente; site Sigam Denúncia (www.denuncia.sigam.sp.gov.br), os telefones das unidades policiais e 190 do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

SAIBA MAIS

De janeiro a dezembro de 2020, a Companhia da Polícia Militar Ambiental na região apreendeu 39 armas de fogo e elaborou 1.013 Autos de Infração Ambientais (fauna, pesca e caça). Houve ainda apreensão de 46 mil metros de redes de pesca, em mais 2,7 mil horas navegadas.