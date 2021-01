Acidente mata duas pessoas na rodovia SP-333 em Marília

Um grave acidente matou duas mulheres e deixou outras duas pessoas gravemente feridas durante a tarde desta quarta-feira (22), na rodovia SP-333, próximo da saída de Marília para Assis.

Segundo as primeiras informações do policiamento rodoviário, um Toyota Corolla e um Fiat Uno colidiram transversalmente na altura do quilômetro 337 da rodovia. Chovia no momento do acidente.

As causas da colisão ainda são desconhecidas. Além da Polícia Militar Rodoviária, equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

A perícia também esteve no endereço para apurar o que ocasionou a tragédia.

Uma jovem com cerca de 20 anos e uma criança de sete foram encaminhadas com ferimentos graves até o Hospital das Clínicas.

O nome das vítimas fatais não foi divulgado até o momento.