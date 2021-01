Moradora de Pacaembu recebe o prêmio de R$ 500 mil do SPCap

Nesta terça-feira (12), em Presidente Prudente aconteceu a entrega do prêmio de R$ 500 mil a pacaembuense Ana Beatriz Oliveira Morishita.

Na cerimônia, Francisco Lombardi e Tati Piovani, do SPCap, entregaram o cheque simbólico para Ana Beatriz Oliveira Morishita, moradora em Pacaembu, que ganhou R$ 500 mil, no sorteio do último domingo.

Ana Beatriz Oliveira Morichita, atualmente reside em São Paulo há 1 ano, é filha de Pacaembu e foi a ganhadora do principal prêmio do sorteio do SP Cap do último domingo.

O título de capitalização filantropia premiável SP Cap está situado na cidade de Presidente Prudente com pontos de venda espalhados em toda região, ou pelo aplicativo para smartphones Android e iOS.

Além de concorrer a valiosos prêmios, você ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate do título.

Ana Beatriz ressalta que adquiriu o título em Dracena, através de um vendedor que estava no centro da cidade.

Os sorteios acontecem sempre aos domingos, às 9h da manhã, com transmissão ao vivo pelas TVs Band SP Interior e SBT Interior.