Sincomerciários inicia cadastramento de interessados em receber kits de material escolar

O Sindicato dos Comerciários de Tupã iniciou nesta semana o processo de cadastramento dos associados interessados em receber gratuitamente os kits de material escolar. De acordo com o presidente Amauri Mortágua, o programa é realizado tradicionalmente com o objetivo de incentivar a educação e oferecer alento financeiro às famílias, especialmente nesta época em que as despesas com impostos e outros gastos normalmente se acumulam.

“É um dos objetivos de nosso Sindicato, ainda, oferecer condições de crescimento pessoal a todos os associados e seus familiares e uma das formas mais efetivas de fazer isso acontecer é investindo em educação”, observa Amauri.

Neste ano, a previsão é distribuir cerca de 1.500 kits de material escolar, acondicionados em mochilas especialmente destinadas pela Fecomerciários, presidida pelo deputado federal Luiz Carlos Motta, outro grande incentivador da educação. Podem se inscrever todos os associados do Sincomerciários.

Por conta da pandemia, a entrega em Tupã vai ser feita na sede do Sindicato (Rua Guaianazes, 596, centro da cidade). Em Osvaldo Cruz e Adamantina, o material pode ser retirado nos escritórios regionais, respectivamente localizados na Rua Salgado Filho, 150, sala 5, e na Alameda Navarro de Andrade, 429.

Inscrição

As inscrições permanecem abertas até o próximo dia 22. Para participar, basta preencher a ficha de adesão que está sendo distribuída pelo Sindicato e também disponível para download no site da entidade (www.sincomerciariostupa.org.br), anexando cópia do holerite de dezembro e entregar os documentos na sede em Tupã ou nos escritórios regionais.

A ficha de inscrição devidamente preenchida e acompanhada de cópia do holerite também pode ser enviada pelo Correio (Rua Guaianazes, 596 – Centro, Tupã/SP. CEP 17601-130) ou para o e-mail: sincomerciarios@sincomerciariostupa.org.br ou, ainda, para o Whatsapp do Sindicato (14) 99763-1825. Nestes dois últimos casos, basta escanear ou fotografar a ficha e o holerite e anexar ambos os documentos.