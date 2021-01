Suspeito de aplicar golpes na compra de celulares é identificado pela Polícia Civil

O golpe era aplicado em vítimas que anunciavam a venda de aparelhos celulares em grupos de classificados de compra e venda em redes sociais.

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE) de Dracena, identificou nesta quinta-feira (14), uma mulher, de 23 anos, suspeita de praticar o crime de estelionato na compra de aparelhos celulares que eram anunciados em grupos de classificados de compra e venda em redes sociais.

Diante do registro duas ocorrências noticiando a prática criminosa, na data de ontem (13), que consistiu em uma pessoa se passando por interessada na compra do aparelho celular anunciando, após a concretização da negociação enviava à vítima um comprovante falso de transferência bancária. Em seguida, o golpista informava que um motorista de transporte de aplicativo iria até a casa da vítima, para o qual era entregue o telefone. A vítima somente percebia que havia caído em golpe depois que o pagamento não era creditado na conta estabelecida para efetivação do depósito.

Os agentes das Unidades Especializadas passaram a investigar os dois casos registrados e por meio de técnicas de inteligência policial e troca de informações conseguiram identificar uma jovem, de 23 anos, que seria a pessoa que estaria recebendo os aparelhos telefônicos adquiridos de forma ilícita. Na residência da investigada os polícias civis mantiveram contato com um familiar, que confirmou que a jovem teria recebido alguns celulares, que eram entregues por motoristas de aplicativos, mas que tal pessoa teria deixado a casa e indo embora para cidade de Campo Grande/MS.

Um inquérito policial foi instaurado para dar continuidade às investigações e tentar recuperar os aparelhos comprados ilicitamente. As vítimas, os motoristas de transportes de aplicativo e o familiar da suposta autora serão notificados para serem ouvidos em declarações.

A Polícia Civil orienta que caso haja outras vítimas deste mesmo tipo de golpe que procure uma unidade policial para o devido registro policial de ocorrência. A Polícia Civil também disponibiliza a “Cartilha Golpe? Tô Fora!”, bastando acessar a loja de aplicativos de seu celular e baixar o app gratuitamente. O aplicativo contém informações atualizadas e importantes de como se proteger dos golpes mais praticados pelos criminosos, incluindo os que ocorrem pela internet.