Brasileiro: Corinthians goleia Fluminense por 5 a 0 em São Paulo

O Corinthians goleou o Fluminense por 5 a 0, nesta quarta-feira (13) na Neo Química Arena, em jogo que encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, chegou ao fim uma sequencia de 4 triunfos seguidos do Tricolor sobre o Timão na competição.

Além de quebrar a incômoda escrita, com a vitória, o Corinthians alcançou os 42 pontos, na 8ª posição da classificação, chegando a uma sequência de 7 jogos sem derrotas na competição. Já o Fluminense, com o revés, permaneceu com 43 pontos, na 7ª posição.

Gol de Jô

A vitória do Timão começou a ser construída ainda na etapa inicial. Aos 25 minutos, o atacante Jô aproveitou rebote do goleiro Marcos Felipe a chute de Gustavo Mosquito para se adiantar à defesa e abrir o marcador.

Já o Fluminense não fazia uma boa partida, e teve como melhor oportunidade no primeiro tempo uma cabeçada do zagueiro Matheus Ferraz após cobrança de falta de Danilo Barcelos aos 42 minutos. Mas o goleiro Cássio defende com segurança.

Domínio corinthiano

Se no primeiro tempo o Timão marcou apenas um gol, na etapa final os donos da casa dominaram as ações e definiram a partida com mais quatro gols.

O 2 a 0 foi alcançado logo aos 9 minutos, quando Gustavo Mosquito avança em velocidade pela direita e toca para o equatoriano Cazares bater colocado para vencer o goleiro Marcos Felipe.

E o caminho para a vitória do Corinthians foi a direita, onde, aos 15 minutos, Fagner recebe de Cantillo para avançar em velocidade e chutar forte, cruzado, para marcar 3 a 0.

Mas o melhor ficou para o final. Aos 21 minutos Mateus Vital seguiu pelo meio da intermediária e chutou de longe, no ângulo, para fazer um golaço.

E ainda deu tempo para o time paulista chegar ao quinto, com o atacante Luan já aos 45 minutos. Corinthians 5, Fluminense 0, placar final.