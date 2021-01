FLORA RICA: Equipe da Educação Municipal se prepara para o possível retorno das atividades presenciais

Iniciando as atividades da Secretaria Municipal de Educação, a nova secretária Geovana Gomes se reuniu com a equipe da EMEFEI Prof. Armando Lopes Moreno, a fim de garantir as adequações necessárias para um possível retorno das aulas presenciais.

Segundo a secretária, caso a retomada das atividades presenciais seja possível, o processo acontecerá de forma gradual, no mês de fevereiro, a fim de manter toda a segurança necessária à saúde dos alunos, professores e demais funcionários da Educação Municipal.

Nesta quinta-feira, 14, a secretária irá participar de uma reunião em Dracena com dirigentes regionais de Educação. Na oportunidade, o provável retorno das atividades presenciais será discutido.

Ainda de acordo com a secretária, “após a retomada das atividades e estabilização deste período de Pandemia, pretendemos reformular alguns projetos, visando adequar as ações educativas com as necessidades dos alunos e professores”, destacou.

A equipe da EMEFEI Prof. Armando Lopes Moreno segue com parte da mesma formação anterior, através da diretora Suzi Miranda e orientadora do Polo Univesp, Valéria Rodrigues. Já a coordenação pedagógica passa a ser realizada por Kátia Ferreira.