Homem morre, outro adulto fica ferido e criança com fratura grave em acidente entre carro e caminhão

Mais um grave acidente foi registrado no início da noite desta quinta feira (14), na Rodovia Assis Chateaubriand, a SP-425, na altura do Km 366 + 900, pelo município de Rinópolis e envolveu um automóvel e um caminhão.

Segundo informações de uma das vítimas, eles seguiam com o veículo Gol, com placas de Parapuã, no sentido Rinópolis a Martinópolis, quando, no km citado, dois caminhões faziam uma ultrapassagem e um deles colidiu frontalmente com o automóvel.

Ainda segundo informações de uma das vítimas, ocupante do Gol, o caminhão que provocou a colisão se invadiu do local, porém, o motorista acabou parando o veículo pesado a cerca de 2Km do local do acidente.





Não foi informado nenhuma referência sobre o caminhão, de onde vinha e nem o destino, como também as placas do veículo.

Infelizmente o condutor do automóvel, morador de Parapuã, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, outro ocupante do Gol sofreu ferimentos leves e uma criança que também viajava no automóvel, sofreu uma fratura grave em uma das pernas e foi socorrido para um hospital da região.

A ocorrência se encontra ainda em andamento e a qualquer momento novas informações.