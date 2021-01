HRCPP e Estado formalizam convênio para liberação de vagas nos hospitais gerais da região

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (14) a formalização do convênio entre Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente (HRCPP) e o Governo do Estado para a oferta de 80 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o atendimento de pacientes oncológicos e de outras patologias – exceto COVID – da região.

O novo convênio será válido até o dia 30/06/2021, com o repasse de seis parcelas de R$ 1.841.131,32.

Esse convênio é uma prorrogação do contrato firmado em julho de 2020, mediante solicitação da Diretoria Regional de Saúde 11 para que o HRCPP cedesse a estrutura para ajudar no enfrentamento da COVID-19.

A abertura dessas vagas também gerou empregos diretos e indiretos, contribuindo para o giro da economia de Presidente Prudente. Em 90 dias, foram transferidos mais de 480 pacientes e realizadas mais de 150 contratações.

Agora, o HRCPP aguarda a publicação no Diário Oficial e o repasse dos recursos financeiros para que possa iniciar as transferências dos pacientes. A instituição aproveita para agradecer ao empenho do Deputado Estadual Mauro Bragato na busca pela renovação do convênio.