LUCÉLIA: Prefeitura cumpre solicitação do MP e restringe estacionamento na região da Via de Acesso

A Prefeitura de Lucélia, por meio da Diretoria de Trânsito, atendeu solicitação encaminhada pelo Ministério Público referente ao fluxo de veículos e estacionamento na Via de Acesso da entrada da cidade.

A medida foi tomada no final de 2020 e se fez jus devido ao ofício enviado pela Polícia Militar ao Ministério Público solicitando providências pela municipalidade de regularização de sinalização no prolongamento da:

– Avenida Francisco Antônio Fortunato, desde as proximidades da Rua Cesar Sgarbi até a Avenida José Silveira Mendonça;

– Via de Acesso entre a rotatória da rua Cesar Sgarbi até a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros;

Entre as medidas recomendadas está as instalações de placas de regularização (R-6a, proibido parar e estacional) em ambos os sentidos para automóveis e motocicletas (exceto caminhões, reboques, semi-reboques e ônibus), de segunda a sexta-feira, das 20 às 06 horas do dia seguinte; aos sábados, domingos e feriados, das 12 às 06 horas do dia seguinte.

Tais medidas visam coibir o estacionamento de veículos, uma vez que seus respectivos condutores se exibem em manobras arriscadas na via, com excesso de velocidade e malabarismo em apenas um das rodas, colocando a própria vida em risco e demais pessoas que se encontram reunidas, aglomeradas, muitas delas de outros municípios, inclusive sem a utilização de máscaras de proteção facial e desrespeitando o distanciamento entre as pessoas, podendo disseminar a propagação da COVID-19, aliado ao excesso de consumo de bebidas alcoólicas e uso de substâncias entorpecentes, muitas vezes por parte de adolescentes.

Os motoristas e frequentadores dos locais deverão ficar atentos para não sofrerem penalidade conforme a legislação de trânsito estabelece.