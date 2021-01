POLÍCIA MILITAR: Novo edital para 2,7 mil soldados de 2ª classe é lançado

Foi publicado no DOE (Diário Oficial do Estado), deste sábado (9), o edital para selecionar 2.700 soldados de 2ª classe que irão atuar nas unidades da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo). O curso de formação tem duração média de um ano e é realizado na Escola Superior de Soldados “Coronel PM Eduardo Assumpção”, na zona norte da Capital, e nos núcleos de formação no interior, à ela subordinados.

A abertura deste concurso público foi autorizada pelo despacho do governador João Doria publicado no DOE, de 25 de janeiro de 2020.

O edital na íntegra poderá ser conferido no site da Imprensa Oficial, no caderno Executivo I – seção Concursos Públicos, a partir da página 197.

INSCRIÇÕES

Os interessados na seleção poderão se inscrever das 10h de 14 de janeiro até às 23h59 de 25 de fevereiro deste ano, exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, pagando uma taxa de R$ 57. O pagamento da taxa deverá ser feito, no máximo, até o 1º dia útil subsequente ao término do período das inscrições.

PRINCIPAIS REQUISITOS

Os candidatos precisam ser brasileiros e ter entre 17 e 30 anos, exceto para aqueles que já pertencem aos quadros da PM paulista. É necessário estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares e ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. Tatuagens são permitidas, desde que não faça alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à PM ou aos direitos humanos. As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

Para ser um futuro soldado da PM, o participante precisa ter concluído o ensino médio ou equivalente e passar em todas as etapas do concurso dentro do número e vagas.

SALÁRIO E ATRIBUIÇÕES

A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.318,53, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

As atribuições do cargo de Soldado PM de 2ª classe são o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.