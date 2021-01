PARAPUÃ: Assis Chateaubriand terá asfalto analisado em laboratório

A qualidade do pavimento da SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand será avaliada por testes de laboratório. A retirada das amostras ocorrerá até domingo, 17, e causará interferências no tráfego no trecho de Parapuã.

Equipes de obras da Eixo SP Concessionária de Rodovias irão retirar amostras do asfalto, executado a partir de junho, em pontos do quilômetro 374+430 e 378. O procedimento está inserido no cronograma de atividades alinhado com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Os locais de mobilização estarão devidamente sinalizados para a segurança dos motoristas.

A Assis Chateaubriand está incluída no PII – Plano Inicial de Investimentos, que a Eixo SP coloca em prática desde junho nas rodovias que administra e já recuperou mais de 500 quilômetros de malha rodoviária.“Esta aferição apresenta parâmetros que demonstram a conformidade do material e da sua aplicação. É a comprovação científica da qualidade da pavimentação na sua durabilidade e no conforto que traz ao motorista”, explica José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.