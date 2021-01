Flórida chega aos 114 casos de Covid-19 e 31 suspeitos aguardam resultados

Como anunciado pelo jornal e site Folha Regional no começo da semana, Flórida Paulista ultrapassou os 100 casos positivos de Covid-19 e até a tarde de ontem (15), tinha 114 pacientes com a doença constatada.



Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam ainda que foram realizadas até a data 913 notificações das quais 768 tiveram resultado negativo.



Do total de casos positivos, 110 estão recuperados, dois estão em tratamento e duas pessoas infelizmente perderam a vida para a doença.





A Saúde divulgou também que 31 pessoas ainda aguardam resultados de exames que deverão ser emitidos na próxima semana.



O Governo do Estado anunciou na tarde de ontem a mudança de fase da região de Marília, a qual Flórida Paulista e municípios vizinhos estão ligados. Agora na fase vermelha do Plano São Paulo de Combate ao Coronavírus, a determinação é para que funcionem apenas os serviços essenciais, tais como supermercados, mercearias, pet-shops, açougues, padarias, agências bancárias, lotéricas e postos de combustíveis.



A Vigilância Epidemiológica alerta para a necessidade do uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social, bem como para que se evite sair de casa.