Sobreviventes de acidente com duas mortes ocorrido na região continuam em estado grave

Segundo dados do boletim de ocorrência, as duas vítimas, uma mulher de 25 anos e uma criança de 8, são filhas das motoristas que dirigiam os dois carros. Eles colidiram violentamente no km 339 da Rodovia Rachid Rayes (SP-333).

No local do acidente, morreram Ana Paula Bispo dos Santos, de 38 anos e moradora de Paraguaçu Paulista, e Rosângela Santos Rodrigues, 46 anos, que morava em Assis. As duas foram sepultadas nesta quinta-feira (14) em suas cidades.

Segundo o boletim médico, a mulher de 25 anos, filha de Rosângela, encontra-se internada na UTI do Departamento Atenção a Saúde em Alta Complexidade do HC, em estado grave.

Já a menina de 8 anos, filha de Ana Paula, está internada na UTI pediátrica do Departamento Atenção à Saúde Materno-Infantil do HC, também em estado grave, segundo o boletim médico.

De acordo com a Polícia Rodoviária, chovia muito no momento do acidente, por volta das 14h30 da quarta-feira. Um dos veículos perdeu o controle, possivelmente por aquaplanagem, e invadiu a pista contrária, provocando a colisão que deixou os dois carros completamente destruídos.