OSVALDO CRUZ: Idosos de asilo são colocados em isolamento após o registro de casos de Covid-19

Um grupo de 12 idosos internos de um asilo em Osvaldo Cruz foi colocado em isolamento após apresentar sintomas do novo coronavírus e o diagnóstico da Covid-19 já ter sido confirmado para dois deles.

Em nota oficial divulgada neste sábado (16), a Prefeitura informou que deu suporte ao Lar dos Velhos São Vicente de Paulo no isolamento dos 12 internos que apresentaram sintomas da Covid-19. Todos foram submetidos a exames e dois testaram positivo para a doença.

“Os 12 idosos estão isolados, sendo que 10 deles foram transferidos para o prédio municipal do Centro Dia e recebem assistência naquele local com toda segurança. Dois idosos acamados estão em isolamento no próprio Lar São Vicente de Paulo também com protocolo próprio para atendimento à pandemia”, detalhou o Poder Executivo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, todos os 12 idosos que apresentaram sintomas foram submetidos a exames e três já tiveram resultados informados pelas autoridades de saúde, com duas confirmações positivas do novo coronavírus.

“A Prefeitura de Osvaldo Cruz e o Lar São Vicente de Paulo trabalham com suas equipes de profissionais em ação conjunta para o que for necessário a fim de que novos casos entre os internos não ocorram”, concluiu o Poder Executivo.

No total, a entidade presta atendimento a 46 idosos em Osvaldo Cruz.