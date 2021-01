FLORA RICA: Prefeito Gica apresenta novo secretariado municipal

A fim de aprimorar a qualidade dos serviços públicos de Flora Rica, o prefeito Gilberto Sanches (Gica) constituiu uma nova equipe de secretariado municipal, que atuará junto à administração, visando melhorias e progressos dos setores.

Os novos secretários, que já integravam o quadro de servidores da Prefeitura, iniciaram as atividades empenhados em atender, primeiramente, as necessidades do município e população, assim como buscar novas oportunidades de desenvolvimento em seus setores. Entre os novos nomes da gestão municipal, Geovana Gomes assume a Secretaria Municipal da Educação; Maurício Miranda, a Secretaria Municipal de Administração e Neto Souza, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços.

Já as secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social seguem com os mesmos regentes da gestão anterior em ordem subsequente: Natália Lacerda, Inaldo Nascimento e Leidiane Nogueira.

O prefeito Gica aproveita a oportunidade para de sejar uma boa atuação a todos e agradece a parceria nesta missão, que tem como objetivo garantir o melhor para a população florarriquense!