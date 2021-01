FLÓRIDA: Reunião define fiscalização ao cumprimento do Decreto do Covid-19

A Prefeitura de Flórida Paulista reuniu-se nesta manhã com autoridades do município, sendo o representante da Policia Militar, Sargento Paulo Tomas D’ Aquino; da Secretaria Municipal de Saúde, e também com os representantes da Associação Comercial de Flórida Paulista. Durante a reunião tratou-se de medidas de enfrentamento da pandemia de coronavírus no município. A Prefeitura ressaltou a preocupação com as dificuldades passadas pelos comerciantes durante este período, porém enfatizou que a vida é e sempre será prioridade. Assim ficou estipulado com a edição do Decreto n° 006 de 16 de janeiro de 2021, que haverá a fiscalização diariamente, e em horários diversos, pelos órgãos de saúde, bem como com o acompanhamento da Policia Militar, buscando o efetivo cumprimento das medidas.

Como uma importante medida, decidiu-se também que a Policia Militar promoverá visitas, a fim de apurar o cumprimento, sem contatos, aos pacientes que estiverem sobre determinação de quarentena ou afastamentos decorrentes da Covid-19, e no caso de desobediência, se tomará as medidas legais cabíveis.

Por fim, o prefeito Wilson Fróio Junior demonstrou preocupação com a situação que passa toda a região de saúde e reiterou o seu compromisso com a saúde e a vida da população floridense, destacando que as medidas de endurecimento por decreto poderão ser tomadas de acordo com os relatórios diários das Equipes de Saúde e pediu a colaboração e conscientização da população na prevenção ao Covid-19.