LUCÉLIA: Com aumento de casos de Covid-19, Prefeitura decreta toque de recolher, das 22h às 5h

A partir desta terça-feira (19) Lucélia passa a adotar o toque de recolher. A decisão foi anunciada em uma “live” na tarde desta segunda-feira (18) pela prefeita Tati Guilhermino. O toque de recolher vai vigorar das 22h às 5h da manhã do dia seguinte. Nesse período, as pessoas deverão permanecer em suas casas, em recolhimento familiar.

Assim, na faixa das 22h às 5h da manhã, a partir desta terça-feira, fica terminantemente proibida a circulação de pessoas em todo o território do município de Lucélia, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

Segundo a prefeita, a fiscalização quanto ao cumprimento da medida será feita pela Polícia Militar de Lucélia, e os serviços municipais de fiscalização.

A medida foi adotada em razão do aumento do número de casos de Covid-19 entre moradores locais, aumento no número de internações hospitalares e óbitos.

TRÊS MORTES EM MENOS DE UMA SEMANA

Em menos de uma semana, três moradores de Lucélia morreram por Covid-19. A nova atualização de casos foi divulgada nesta segunda-feira, pela Prefeitura da cidade.

O mais novo caso de óbito é de um homem de 72 anos. Ele faleceu no sábado (16) e se tornou a décima morte por Covid-19 entre moradores da cidade, desde o início da pandemia. Com isso, Lucélia atinge a terceira morte em uma semana, atribuída à doença.

Lucélia acumula 225 casos positivos da Covid-19, desde o início da pandemia. Atualmente são 56 suspeitos, 1 morador hospitalizados (aguardando resultado), 49 moradores em quarentena e o total de 10 óbitos.