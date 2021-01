De Bauru a Panorama, SP 294 terá obras no pavimento

Frentes de trabalho da Eixo SP Concessionária de Rodovias irão executar, até domingo, 24, obras no pavimento da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Serviços estão programados entre os quilômetros 347 e 685, de Bauru a Panorama.

Diariamente, das 7h às 18h, as intervenções irão alterar a dinâmica de tráfego em pontos previamente mapeados pelo setor de Engenharia da Concessionária, em cronograma alinhado com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Em Marília, Oriente, Pompeia, Tupã, Dracena, Parapuã e Panorama, nos segmentos de sistema multivias, as obras poderão exigir Operação Pare e Siga, modalidade em que o trânsito flui por uma faixa, em sentidos alternados.

As obras no pavimento preveem fresagem e recomposição, que consiste na retirada da camada deteriorada e substituição por novo pavimento, além de tapa-buracos, reparos localizados. “A Eixo SP mantém por toda sua malha administrada um serviço de recuperação asfáltica em ritmo acelerado. Tudo isso para entregar ao motorista caminhos cada vez mais aprimorados”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.