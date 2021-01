Eficácia da CoronaVac aumenta se intervalo entre as doses for maior, diz Sinovac

Nesta segunda-feira (18), o laboratório chinês Sinovac disse que um estudo clínico da CoronaVac realizado no Brasil mostrou que a vacina foi até 20% mais eficaz em um pequeno subgrupo de pacientes que receberam a segunda dose do imunizante com um intervalo maior da primeira. As informações são da agência de notícias Reuters .

A taxa de proteção os 1.394 voluntários que receberam as doses da vacina ou um placebo com intervalo de três semanas foi de quase 70%, de acordo com um porta-voz da Sinovac.

Na semana passada, os pesquisadores do Instituto Butantan disseram que a eficácia geral da vacina foi de 50,4%, com base nos testes em um grupo de 9 mil voluntários, que receberam as doses com um intervalo de 14 dias entre elas. Segundo o instituto, o imunizante foi 78% eficaz na prevenção de casos leves de Covid-19 e 100% em evitar quadros moderados e graves.

O porta-voz da Sinovac afirmou que um pequeno grupo de voluntários recebeu as doses com um intervalo maior entre elas devido a uma série de razões, mas não entrou em detalhes.