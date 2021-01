FLÓRIDA: Com faca no pescoço, mulher é ameaçada de morte pelo marido que acabou preso pela PM

Um homem de 67 anos foi preso pela Polícia Militar por volta das 23h53 desta segunda-feira (18), no Distrito de Alto Íris em Flórida Paulista.

Segundo informou a Polícia Militar, a equipe em serviço foi acionada para comparecer no local onde o homem estava descontrolado e a esposa pedia por socorro.

Ao chegar no endereço indicado via Centro de Operações da Polícia Militar, o “COPOM”, os militares se depararam com o acusado que estava em posse de uma faca no pescoço da vítima.

Os militares permaneceram durante um longo período negociando com o autor para que ele deixasse a arma branca no chão e liberasse a vítima, o que só ocorreu após um longo tempo de espera.

Ao se render, o idoso recebeu voz de prisão e juntamente com a vítima foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista e posteriormente para o Plantão Permanente de Polícia Civil de Adamantina.

O delegado de plantão o autuou pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica apreendendo ainda quatro facas caseiras apresentadas pela Polícia Militar.

Após os trabalhos da Polícia Civil, ele foi removido para a Cadeia Pública onde está à disposição da Justiça.

Em conversa com a nossa reportagem, o Sargento PM D’Aquino, comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista destacou que “graças à rápida intervenção dos policiais que tiveram tranquilidade e profissionalismo para verbalizar e fazer com que o agressor que no momento estava descontrolado com a faca no pescoço da vítima renunciasse o ato, a ocorrência teve um desfecho positivo com mais uma vida preservada, o autor preso e equipe de polícia ilesa”.