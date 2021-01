FLÓRIDA: Prefeitura paga mais de R$ 900 mil em precatórios no final de 2020

Acordo fez parte do pagamento que soma mais de R$ 1,945 milhões

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista conseguiu acertar um acordo para pagamento de precatórios que somam a importância de R$ 1.945.789,42. Esses precatórios são referentes de ações trabalhistas impetradas por servidores municipais, sendo principalmente de férias acumuladas, descanso semanal não remunerado, entre outros.

Os servidores ganharam as ações na justiça e desta forma tornou-se o débito em precatório que deve ser pago pela Prefeitura. De acordo com informações obtidas pela reportagem, tem um total de 51 precatórios trabalhistas e três precatórios na justiça comum, que venceram até o dia 31 de dezembro de 2020. Em razão da Prefeitura não ter condições de saldar o débito de uma única vez, foi proposto aos servidores que ganharam as ações um acordo para o pagamento.

Em conversa com o secretário Jurídico da Prefeitura, dr. Vagner de Jesus Machado, ele destacou que nem todos os servidores aceitaram um parcelamento dos débitos. Porém a maioria aceitou o parcelamento.

A Prefeitura Municipal propôs um acordo com servidores/credores, para o pagamento no mês de dezembro de 30% do valor total do débito, sendo que o restando (ou seja 70%) será pago em seis parcelas mensais.

O secretário jurídico afirmou que desta forma após a formalização de acordo com todos os servidores/credores, a Prefeitura efetuou o pagamento no dia 30 de dezembro do estabelecido sendo pago mais de R$ 900 mil e o restante será quitado nos próximos seis meses.