LUCÉLIA: Ação ambiental promove soltura de peixes no rio Aguapeí

Com o objetivo de ajudar a estabelecer um equilíbrio da fauna aquática existente no rio Aguapeí (Salto Carlos Botelho) em Lucélia, um grupo formado por pescadores solidários, Lions Clube de Iacri e Secretarias de Meio Ambiente de Lucélia e de Osvaldo Cruz, realizaram a soltura de cerca de 20 mil alevinos naquele local. Entre as espécies estavam Pacus, Piaparas e Curimbas.

A prefeita Tati Guilhermino, o vice-prefeito Marcos Lima e a secretária de Meio Ambiente, Mariana Ribeiro participaram da ação que também contou com o apoio da Polícia Ambiental de Araçatuba.

“Atividades como essa contribui com nosso projeto de Educação Ambiental”, disse a prefeita Tati. “São parcerias fundamentais que contribuem para o repovoamento e preservação dos peixes em nossos rios”, finalizou.