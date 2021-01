MARIÁPOLIS: Prefeito, vice e vereadores anunciam emenda de R$ 150 mil para infraestrutura

O novo prefeito de Mariápolis, Ricardo Mitsuro Watanabe, o vice-prefeito Gilson Paulo e os vereadores João Luiz Aparecido Belloni (presidente da Câmara), José Airton Ferreira e Aparecida Ribeiro Sensiarelle, todos do Partido Verde, anunciaram nesta semana a concretização da conquista de R$ 150 mil para investimentos na área da infraestrutura urbana do município.

A liberação do recurso, que é fruto de emenda destinada pelo deputado estadual Reinaldo Alguz (PV) para Mariápolis, foi confirmada por meio de publicação feita no Diário Oficial do Estado. “Estamos muito felizes pelo recebimento desta verba logo no início do mandato, assim começamos a gestão com o ‘pé direito’, mostrando para a população que queremos e vamos trabalhar em busca das soluções e conquistas que o nosso município precisa. E agradecemos muito o nosso nobre deputado por tornar isso possível”, declararam os autores do pedido do recurso.

O prefeito Ricardo Watanabe informou ainda à reportagem que o dinheiro será utilizado para obras de recapeamento asfáltico. “Temos vários trechos de ruas onde a pavimentação está bastante desgastada e necessita de urgente melhoria. Então esse será o início do trabalho de recuperação da malha asfáltica que pretendemos fazer ao longo do mandato”, completou Ricardo Watanabe.

Na próxima semana a Prefeitura deverá divulgar os trechos que receberão o recape desses R$ 150 mil.