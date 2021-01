OSVALDO CRUZ: Prefeitura suspende início de aulas presenciais até 01 de março

A Prefeita Vera Lúcia Alves, a Vera Morena, editou o decreto 4555/2021 em que suspende pelo menos até o dia 1o de março a retomada de aulas presenciais em escolas do Município de Osvaldo Cruz.

Estão suspensas ainda as atividades presenciais nas escolas públicas e particulares da cidade.

A decisão foi tomada diante da necessidade de conter a disseminação da pandemia da COVID-19 e pelo fato de Osvaldo Cruz estar na fase “Vermelha” do Plano São Paulo de enfrentamento à doença, em especial à adequação das escolas aos protocolos sanitários para a retomada de aulas presenciais.

O decreto considerou ainda, como motivação para a decisão, a sobrecarga no sistema de saúde e o risco que a retomada de aulas poderia representar.

As escolas estão autorizadas às aulas no sistema remoto, nos moldes do ano letivo 2020.

A Prefeitura deve avaliar periodicamente e de acordo com a classificação do Município no Plano São Paulo para a região de Saúde de Marília, a qual está vinculada Osvaldo Cruz, os índices de progressão da contaminação, a taxa de ocupação dos leitos e a capacidade do sistema de saúde para suportar o retorno das atividades escolares presenciais.