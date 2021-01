Primeira vacinada contra Covid em Marília ficou isolada dos pais idosos dentro de casa

A primeira a receber a vacina contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas de Marília foi a técnica de enfermagem Francine Rita de Cássia Domingues Viana, de 32 anos. Na linha de frente do combate à doença, a profissional teve que se isolar dentro de casa para não transmitir o vírus aos pais idosos.

Francine contou que chegou a contrair Covid-19 em dezembro e ficou no seu quarto, utilizando materiais descartáveis e sem nenhum contato com a família. Ela recebeu a primeira dose da CoronaVac nesta terça-feira (19) e comemorou a imunização.

“Graças a Deus e aos cuidados necessários, meus familiares ficaram bem e não tiveram a doença. Continuo na linha de frente com orgulho e recebo a notícia da vacina com muita alegria. Ontem pela primeira vez em dias, estava alegre, confiante e acreditando no futuro e em dias melhores para a saúde no Brasil.”

O HC de Marília foi o segundo hospital do centro-oeste paulista a começar a vacinação contra a Covid. A unidade recebeu 2.680 doses da CoronaVac na noite de segunda-feira (18), horas depois de Botucatu, que também já iniciou a imunização dos profissionais de saúde.

A cerimônia no HC de Marília, que pretende vacinar 1.340 funcionários com a primeira remessa dos imunizantes do Instituto Butantan, contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O programa de imunização com a CoronaVac em Marília começou dois dias depois que a prefeitura publicou um decreto com as regras da fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva. Nesta terça-feira (19), os leitos de UTI na rede pública estavam com 100% de ocupação.