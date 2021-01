FLORA RICA: Vereadora Rosicler Camargo é a primeira mulher a ocupar a presidência da Câmara

A vereadora Rosicler Ribeiro Camargo é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Câmara Municipal na história de Flora Rica.

A eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022 ocorreu no dia 1º de janeiro e a vereadora Rosicler Camargo foi eleita presidente do legislativo. Rosicler Camargo está em seu terceiro mandato como vereadora na Câmara Municipal de Flora Rica, por tanto possuindo bastante experiência no legislativo.

Em conversa com a reportagem, Rosicler Camargo afirmou que está preparada para ocupar o cargo e agradeceu a confiança dos vereadores que a elegeram para a presidência do legislativo. Rosicler Camargo afirmou que o trabalho na Câmara Municipal como presidente será de parceria junto com o poder executivo buscando, desta forma, melhorar a qualidade de vida da população de Flora Rica.

E ainda ressaltou que irá buscar verbas junto aos órgãos estaduais, federais e deputados para melhorias na cidade. “O trabalho será feito com muita transparência e responsabilidade e me coloco a disposição da população de Flora Rica na Câmara Municipal que é a casa do povo”, finalizou Rosicler Camargo.