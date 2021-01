FLÓRIDA: Orçamento Municipal para 2021 tem como prioridade a Saúde e Educação

A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou no final do ano passado, Projeto de Lei de autoria da Prefeitura Municipal onde estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

A Receita Orçamentária bruta estimada para o exercício de 2021 é de R$ 44.280.000,00, porém as deduções estimadas são R$ 4.980.000,00, restando uma receita orçamentária líquida estimada em R$ 39.300.000,00.

A receita pública se constitui pelo ingresso de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital.

Do total do orçamento o valor de R$ 1.400.000,00 será destinado para o Poder Legislativo, conforme previsto na legislação. Já as outras áreas terão o seguinte: Educação R$ 10.079.000,00; Saúde R$ 10.391.000,00; Administração R$ 4.168.000,00; Assistência Social R$ 1.235.000,00; Urbanismo R$ 6.263.000,00; Desporto e Lazer R$ 1.666.000,00, Agricultura R$ 489.000,00 e Cultura R$ 456.000,00.

Pelo orçamento municipal aprovado para o próximo ano, fica claro que a Saúde será prioridade, onde será o setor com previsão de maior gasto.