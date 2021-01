IRAPURU: Bispo dá posse ao Padre Sérgio Roncon na Paróquia Santa Genoveva

O bispo diocesano Dom Luiz Antônio Cipolini deu posse na noite do último domingo (17) ao padre Sérgio Roncon na Paróquia Santa Genoveva de Irapuru.

A cerimônia contou com um número reservado de fiéis devido as restrições das autoridades de saúde no combate ao Covid-19, porém, seguiu todos os ritos tradicionais com a entrega das chaves do templo e demais repartições, juramento e reafirmações de seus compromissos com a santa mãe igreja.





O sacerdote foi acolhido pela comunidade com homenagens das pastorais paroquiais e outros segmentos. Também participaram fiéis vindos de outras cidades as quais padre Sérgio administrou as paróquias anteriormente.



Em sua fala, o bispo diocesano pediu aos fiéis que acolham o padre e colaborem com ele na missão.



Com a posse, padre Sérgio passa a coordenar os trabalhos também na paróquia São José de Flora Rica.