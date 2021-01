Motorista é preso 9 meses após atropelar motociclista e fugir sem prestar socorro

Conforme o Boletim de Ocorrência, o homem foi submetido a intervenção cirúrgica em razão de fratura no pé direito.

O condutor do carro fugiu do local sem prestar os socorros necessários.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência obtiveram filmagens de uma câmera de segurança, onde foi possível visualizar o acidente e identificar a placa do veículo envolvido.

Após pesquisa, as equipes foram à casa do suspeito, onde um homem de 30 anos se apresentou como o condutor envolvido no acidente.

Durante a elaboração do Boletim de Ocorrência, o motorista do carro compareceu ao plantão acompanhado de um advogado e com relação ao acidente disse que apresentaria sua versão oportunamente.

“Pela análise das imagens, deduz-se que o acidente teria sido provocado de maneira proposital, ou seja, doloso”, disse o registro policial.

Há informações, por meio dos militares, de que o autor e vítima teriam se desentendido anteriormente.