Planalto assume que ataques à China atrapalham chegada de ingredientes de vacina

O governo federal já assume que os ataques de autoridades brasileiras à China atrapalham a importação dos ingredientes para a produção de doses de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Segundo integrantes do alto do escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), envio desses insumos está travado por causa relação conturbada com o país asiático. As informações são da CNN Brasil .

Bolsonaro teve uma reunião nesta segunda-feira (18) com vários ministros fora da agenda oficial. O tema desse encontro foi justamente a demora no envio desses materiais.

O temor do Instituto Butantan , responsável pela produção CoronaVac no Brasil, e também de integrantes do governo de São Paulo é o de que o impasse diplomático impeça a chegada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Essa é a principal matéria-prima para a produção de doses do imunizante.

A mesma preocupação atinge integrantes dos ministério da Saúde e de Economia, que acompanham as negociações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com os chineses para compra do IFA que permite a produção da vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.