Flórida recebe primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e vacinação começa amanhã

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista recebeu na manhã desta quinta-feira (21) o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 destinado ao município.

A vacina foi entregue pela SUCEN no Centro de Saúde de Flórida Paulista sob escolta da Polícia Militar. Elas foram recebidas e acondicionadas em temperatura exigida para garantir a sua eficácia e para estar própria para aplicação.

De acordo com a Saúde foram recebidas 131 doses.



Estas primeiras doses da Coronavac serão destinadas aos trabalhadores da saúde do município e idosos do Asilo fazendo parte do Plano São Paulo de imunização.

Para o secretário de saúde, Marcelo Rodrigues, a vacina chega em boa hora.



“Flórida Paulista está pronta para vacinar a população, esperamos que mais doses cheguem à cidade. Nessa primeira etapa o cronograma será imunizar profissionais que trabalham na linha de frente”, ressaltou.



Já o enfermeiro Sérgio Leme ressaltou que é esperado que mais doses chegam em um prazo de 15 dias.

VACINAÇÃO



Em Flórida Paulista, a vacinação começará a ser aplicada na manhã desta sexta-feira (23), às 7h no Centro de Saúde (exclusivo para profissionais da área).