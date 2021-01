Acidentes entre caminhões deixa feridos

De acordo com o Policiamento Rodoviário, foi um acidente de trânsito com vítima do tipo tombamento, envolvendo um conjunto de veículo de carga (caminhão trator e semirreboque) do município de Santo Antônio de Posse (SP).

O caminhão transitava na SP 270, no sentido Martinópolis a Presidente Prudente, quando, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle e tombou, permanecendo imobilizado sobre as duas faixas da rodovia.

Logo em seguida, outro veículo de carga, um caminhão-baú, com placas de Londrina (PR), para evitar o choque contra o conjunto de veículos de carga, desviou para a direita e chocou contra a defensa metálica.

O tombamento do conjunto de veículos de carga resultou em lesões de natureza leve no condutor e no passageiro. Em relação ao acidente com o caminhão-baú, não houve vítima, segundo a polícia.

O conjunto de veículos de carga transportava flores diversas e o caminhão-baú transportava materiais de construção.

O conjunto de veículo de carga permanece tombado e o trânsito flui lentamente.

Conforme acrescentou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o tráfego foi direcionado para o canteiro lateral e os funcionários da Cart realizam a limpeza da pista.