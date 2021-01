FLÓRIDA: Viatura da Polícia Militar capota na SP-294

Uma viatura pertencente ao 25º Batalhão da Polícia Militar capotou por volta das 13h50 desta quinta-feira (21), no km 608 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo à Mata da Santana em Flórida Paulista.

Nossa reportagem esteve no local momentos após o acidente, quando o militar que sofreu ferimentos leves, ainda saia de dentro do veículo com a ajuda de motoristas que passavam pela via e pararam para prestar auxílio.

A viatura que está empenhada no serviço de escolta de presos em Irapuru, seguia no sentido Flórida Paulista / Pacaembu, quando teria apresentado problemas mecânicos, fazendo com que o condutor perdesse o controle e viesse à capotar indo parar no meio da vegetação do lado oposto em que estava trafegando.

O motorista de um caminhão tanque de combustíveis que seguia logo atrás da viatura e que não quis se identificar, disse que percebeu quando ocorreu a perda do controle e em seguida o capotamento.



ESTADO DO POLICIAL ENVOLVIDO

O Corpo de Bombeiros de Adamantina foi acionado e compareceu ao local do acidente prestando os primeiros atendimentos ao militar que apesar da dinâmica do acidente, apresentava apenas ferimentos leves.

Ele foi levado para atendimento em uma unidade hospitalar e permanece sob os cuidados da equipe médica.

O policial militar recebeu o suporte de oficiais da PM e de equipes das cidades vizinhas.

Também atuaram nesta ocorrência as equipes da Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina e a concessionária que administra a rodovia.

As causas do acidente serão apuradas.