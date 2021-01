MARIÁPOLIS: Covid-19: iniciada vacinação ; enfermeira Elaine recebe a primeira dose

Teve início na tarde desta quinta-feira, 21, a imunização contra a Covid-19 na cidade, fazendo parte da preconização do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) em atender aos grupos prioritários, entre os quais os profissionais da saúde.

Em Mariápolis, quem recebeu a primeira dose do imunizante Coronavac foi a enfermeira Elaine Donini que atua na UBS Ary Toledo Silva, aplicada pela auxiliar de enfermagem Joyce Barbosa. Conforme as informações foram recebidas 29 doses no município.

Também estiveram presentes no ato, o prefeito Ricardo Watanabe, vice-prefeito Gilson, secretária de Saúde Regiane Penha e demais profissionais de saúde.

1,5 milhão de doses para o estado de SP

O estado de São Paulo recebeu 1,5 milhão de doses da Coronavac, disponibilizadas pelo MS. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), esse total de doses é a referência para trabalhadores de saúde baseado na última campanha de vacinação contra a gripe. Esta mesma referência é utilizada para cálculo das grades regionais e para cada cidade.

No decorrer desta semana, as 645 cidades paulistas receberão seus quantitativos iniciais. Diariamente, a SES está divulgando os destinos e quantitativos, dando transparência aos estoques previstos para cada local.

A divisão das grades foi baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo conforme o PNI.

Mais de 20 mil pessoas vacinadas contra Covid-19 em SPO estado de São Paulo vacinou 21.337 pessoas contra Covid-19 até as 18h22 desta quarta-feira (20). Neste primeiro momento, segundo o portal do Governo de SP, estão sendo vacinados profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas. A inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI.