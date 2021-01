SINCOMERCIÁRIOS: Prazo para cadastro de interessados em receber kits de material escolar termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (22) o prazo para inscrição dos trabalhadores do comércio que têm filhos frequentando a escola e estão interessados em receber os kits de material escolar que o Sincomerciários Tupã irá distribuir.

Para fazer o cadastro, basta preencher a ficha de inscrição publicada na edição deste mês do informativo que o sindicato distribui em todo comércio de Tupã e da região ou fazer o download do documento no site da entidade (www.sincomerciariostupa.org.br) e anexar cópia do holerite de dezembro de 2020.

A ficha pode ser entregue na sede do Sindicato (rua Guaianazes, 596, no centro de Tupã) ou nos escritórios regionais de Osvaldo Cruz (rua Salgado Filho, 150, sala 5) e Adamantina (alameda Navarro de Andrade, 429).

O documento pode ser enviado também pelo correio (rua Guaianazes, 596 – Centro, Tupã/SP. CEP 17601-130), por e-mail (sincomerciarios@sincomerciariostupa.org.br) ou ainda pelo Whatsapp do Sincomerciários, no número (14) 99763-1825. Nestes dois últimos casos, basta escanear ou fotografar a ficha e o holerite e anexar ambos os documentos na postagem. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (14) 3496-4535.

O programa deve distribuir cerca de 1500 kits de material escolar a filhos de comerciários que estudam nas cidades que formam a base territorial do Sincomerciários. Este é o maior programa sócio-educativo mantido por uma entidade não governamental de toda região.

“O objetivo, além de permitir que as famílias reduzam as despesas com a compra deste tipo de material no início do ano letivo, oferecer incentivo aos estudos, pois entendemos que, somente através da educação iremos conseguir transformar nosso país”, explicou o presidente do Sincomerciários Tupã, Amauri Mortágua.