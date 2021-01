Corinthians passa fácil por Sport e sobe para oitava posição

Sem muita dificuldade, o Corinthians venceu o Sport por 3 a 0 nesta quinta-feira (21), na Neo Química Arena, chegou a 45 pontos e assumiu a oitava posição no Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha sofreu a quarta derrota consecutiva e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos, mesma pontuação do Vasco, que abre a zona do rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Corinthians, enquanto o Sport tentava surpreender em contra-ataques. O Timão chegou logo aos dois minutos, Bruno Méndez cabeceou fraco após cruzamento de Mosquito. Aos 20 minutos, o árbitro Anderson Daronco marcou recuo de bola de Maidana para o goleiro Luan Polli. Apesar da reclamação do Sport, a falta foi confirmada. Na cobrança, Camacho acertou a barreira.

A melhor oportunidade do Leão da Ilha foi aos 23 minutos. Thiago Neves lançou Dalberto, que ficou cara a cara com Cássio, mas finalizou para fora. A arbitragem assinalou impedimento duvidoso. O Corinthians respondeu em um erro de Raul Prata. O lateral-direito escorregou e Gustavo Mosquito recuperou a bola. Ele entrou na área e, de frente para Luan Polli, bateu fraquinho, praticamente recuando para o goleiro.

Na segunda oportunidade, Gustavo Mosquito não desperdiçou. Mateus Vital fez a jogada pelo meio e passou para Cazares. O equatoriano encontrou o camisa 19, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar. No fim da primeira etapa, Camacho arriscou chute de fora da área, obrigando Luan Polli a fazer grande defesa.

O segundo tempo começou com gol do Corinthians. Com um minuto de jogo, Mateus Vital se esticou todo para evitar um lateral, a bola sobrou para Maidana. O jogador do Sport errou, e Mateus Vital recuperou a bola. O camisa 22 avançou e chutou colocado, de perna direita, no canto esquerdo de Luan Polli. Foi o terceiro gol nos últimos quatro jogos do meio-campista, o quarto dele na temporada.

O Sport respondeu aos sete minutos, com Patrick. Ele arriscou de longe, soltando uma bomba, mas Cássio espalmou. No minuto seguinte, Thiago Neves também finalizou de fora da área, só que mandou para fora.

O Timão desperdiçou a oportunidade de fazer o terceiro, novamente com Mateus Vital, aos 18 minutos. Cazares recebeu de Fágner e passou para o camisa 22. Ele bateu de primeira, obrigando Luan Polli a fazer grande defesa.

A melhor chance do Leão da Ilha veio aos 28 minutos. Depois de saída errada do Corinthians, Bruninho recebeu pela esquerda e chutou forte para Cássio salvar. Como a bola do Sport não entrou, o Corinthians marcou o terceiro. Aos 34 minutos, Fágner encontrou Jô na área. O atacante bateu de primeira e Luan Polli rebateu. Na sobra, Jô concluiu para ampliar a vantagem e fechar o placar.

Na próxima rodada, o Sport recebe o Bahia, domingo (24), às 18h15, na Ilha do Retiro. O Corinthians pega o Bragantino, na segunda-feira (25), às 20h, na Neo Química Arena.