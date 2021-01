FLORA RICA: Vacina contra a Covid-19 chega e funcionários da Saúde são os primeiros imunizados

Nesta sexta, 22 de janeiro, a esperada vacina contra a Covid-19 (CoronaVac) chegou em Flora Rica sob escolta da Polícia Militar. Foram enviadas pelo Estado 25 doses iniciais para a imunização dos grupos de risco.

Seguindo as orientações do Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a primeira fase do plano de vacinação, imunizando os funcionários da Saúde, que atuam na linha de frente do enfrentamento da Covid.

A primeira servidora vacinada foi a auxiliar de enfermagem Gedalva Moreira de 57 anos, seguida pelo médico Dr. Andy Carlos Delgado.

A próxima etapa, que ainda não tem data determinada, compreende os idosos. O cronograma de vacinação será divulgado, conforme a disponibilidade da vacina, que será enviada pelo Estado em parcelas.

A vacinação dos idosos ocorrerá por demanda espontânea, já os acamados receberão a imunização sem precisar sair de casa, por meio das equipes volantes.