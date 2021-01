Governo de SP adia início das aulas presenciais na rede estadual de ensino

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), suspendeu, nesta sexta-feira (22), a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala de aula nas fases laranja e vermelha do Plano SP. O governador anunciou o adiamento da retomada das aulas presenciais na rede estadual para o dia 8 de fevereiro.

Antes, a data era o dia 1° de fevereiro e o adiamento foi feito por conta do aumento no número de casos e internações pela Covid-19.

“O governo tomou a decisão de adiar o início das aulas e suspender a obrigatoriedade presencial dos alunos na rede pública de ensino. Devido ao crescimento da pandemia, a secretaria estadual de Educação está suspendendo a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala de aula nas fases laranjas e vermelha do Plano São Paulo”, afirmou Doria.

Ainda segundo o governo, as escolas estarão abertas na primeira semana de fevereiro para receber os alunos mais vulneráveis e para reforçar a comunicação com os professores e familiares sobre os protocolos de retorno. A autorização para as escolas particulares retornarem às aulas no dia 1º de fevereiro foi mantida.

Com a suspensão da obrigatoriedade da presença dos alunos em sala de aula anunciada nesta sexta-feira (22), as famílias poderão optar por deixar em casa ou mandar para escola.

“As escolas continuam autorizadas a estarem funcionando, mesmo na bandeira vermelha. Existe uma alteração do calendário da rede estadual apenas, e uma regra da obrigatoriedade em relação à frequência dos alunos na bandeira vermelha e na bandeira laranja”, afirmou o secretário da Educação, Rossieli Soares.

E complementou: “O que nós tiramos foi a obrigatoriedade de enviar as crianças na fase vermelha e na fase laranja. A família poderá optar por mandar nesse momento. Quando chegar na (fase) amarela, a situação é outra”, disse.