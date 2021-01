IRAPURU: Saúde recebe primeiro lote de vacina contra a Covid-19 e inicia vacinação

Na manhã de sexta-feira (22), a vacina contra a Covid-19 chegou em Irapuru. O primeiro lote foi entregue na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde.

São 69 doses da vacina que deverão ser aplicadas nos profissionais da Saúde que atuam na linha de frente.

A primeira pessoa a receber a vacina no município foi a Enfermeira Luciana de Moraes, que atua no enfrentamento do Covid19 e está neste setor a 20 anos.

Também foram vacinados os médicos Ênio e Aniele que estão a frente dos dois ESF.

A imunização teve início na cidade imediatamente e segundo a Secretária de Saúde nas próximas semanas novos lotes irão chegar e de acordo com o cronograma estabelecido a população será informada do calendário de vacinação.