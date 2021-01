Polícia Militar prende indivíduo que furtou a casa de um deficiente visual

Os polícia militares de Osvaldo Cruz foram solicitados para atendimento de ocorrência de furto a residência na Rua Piratininga onde teria sido furtado um botijão de gás, uma bicicleta, uma caixa de ferramentas e um tripé de máquina fotográfica, com a ressalva de que o furto dos objetos relatados, foram retirados da residência sem arrombamento e não foi percebido pela vítima que estava no interior da casa, tratando-se de deficiente visual.



Tendo conhecimento da placa do veículo, policiais militares identificaram o autor, conhecido dos meios criminais por envolvimento com crimes, sobretudo furto.

Imediatamente, os policiais foram até a residência do “possível” criminoso, Rua Adelino Batochi, Bairro Valter Seviero, onde o carro estava na frente da casa sendo possível ver que o botijão estava no interior do carro. Abordado, homem de 43 anos confessou o delito entregando a bicicleta e demais objetos.

Preso em flagrante delito, criminoso permaneceu a disposição da Justiça.