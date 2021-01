Acidente entre moto e caminhão deixa motociclista em estado gravíssimo

Um motociclista ficou ferido em estado gravíssimo após se envolver em um acidente com um caminhão neste sábado (23), em Pirapozinho. A colisão traseira ocorreu na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão transitava no sentido Pirapozinho – Presidente Prudente, quando bateu na traseira da motocicleta. Com o impacto, o piloto perdeu o controle da direção e caiu no acostamento.

A vítima, de 43 anos, foi socorrida com ferimentos graves na cabeça e encaminhada para o Hospital Regional, em Presidente Prudente.

O condutor do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária compareceram ao local para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local do acidente.

Estado de saúde

O Hospital Regional informou que o motociclista deu entrada no Pronto-socorro da unidade e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.